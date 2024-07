ECDC: uitbraak apenpokkenvirus in Congo geen risico voor Europa

SOLNA (ANP) - Een nieuwe variant van het apenpokkenvirus gaat rond in de Democratische Republiek Congo, maar het risico van de uitbraak voor Europa is heel laag. Dat meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Volgens de organisatie zijn bestaande vaccins effectief en zijn er geen aanwijzingen dat de nieuwe virusversie buiten Afrika rondgaat.

In de Democratische Republiek Congo zijn sinds het begin van dit jaar meer dan 11.000 besmettingen vastgesteld. Ongeveer 450 mensen zijn eraan overleden. Door de nieuwe variant kunnen patiënten waarschijnlijk ernstiger ziek worden, en dus eerder overlijden, dan bij de variant die eerst rondging, meldt het ECDC. De organisatie stuurt binnenkort medewerkers naar Afrika om te helpen bij de bestrijding van het virus.

Het apenpokkenvirus, dat door wetenschappers tegenwoordig mpox genoemd wordt, dook begin 2022 op. Na de piek in juli 2022 is het aantal besmettingen sterk gedaald. Binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben meer dan 22.000 mensen het virus opgelopen. Onder hen zijn ongeveer 1300 mensen in Nederland.

Mensen die het virus oplopen, krijgen 5 tot 21 dagen na de besmetting de eerste klachten. Ze kunnen dan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus ging in 2022 in Europa vooral rond onder mannen die seks hebben met mannen. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.