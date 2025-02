Ecuador stevent af op tweede ronde presidentsverkiezingen

QUITO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Ecuadoranen horen mogelijk pas later dit jaar wie hun volgende president wordt. Geen van de kandidaten lijkt voldoende stemmen te hebben gekregen om de presidentsverkiezingen van zondag meteen te winnen. Dat betekent dat op 13 april nog een keer gestemd moet worden.

Met 85 procent van de stemmen geteld waren zittend president Daniel Noboa en zijn voornaamste uitdager Luisa González verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Noboa stond op ruim 44 procent van de stemmen, de linkse González zat net onder de 44 procent. González sprak tegenover aanhangers in hoofdstad Quito over een "statistisch gelijkspel" en noemde dat een grote overwinning.

De verkiezingen worden gezien als een referendum over het beleid dat Noboa de afgelopen jaren voerde. Zijn Zuid-Amerikaanse land stond voorheen bekend als zeer veilig, maar wordt sinds enkele jaren geplaagd door veel crimineel geweld. Noboa, die uit een rijke familie komt, trad daar hard tegen op. Hij verklaarde bendes de oorlog en zette het leger in. Op de verkiezingsdag bewaakten militairen de stembureaus en waren de grenzen met buurlanden Colombia en Peru gesloten.

De problemen in Ecuador worden mede veroorzaakt doordat drugskartels de havens gebruiken om verdovende middelen te smokkelen. Dat leidt ook in Europa tot bezorgdheid.