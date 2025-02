Het gaat slecht met paus Franciscus en dat kun je horen en zien

Toen de achtentachtigjarige paus zondagochtend na twee minuten plotseling stopte met het voorlezen van de tekst van de preek die hij had voorbereid voor het Jubeljaar van de Militairen, hapten de aanwezigen op het Sint-Pietersplein naar adem.

De onvermijdelijke vraag die door de menigte slingerde is dezelfde die al ongeveer een jaar wordt herhaald: hoe gaat het eigenlijk met de paus? Meer nog dan de stem die de laatste tijd wordt onderbroken door hoestbuien, wat doet beseffen hoe fragiel hij is, is de voortdurende moeizame, zware ademhaling, alsof de paus voortdurend "luchthonger" heeft.

Maar in de closeups van de televisiecamera's viel ook op dat hij er anders uit ziet dan een paar jaar geleden. Zijn gezicht lijkt opgeblazen, mogelijk door medicatie.

Degenen die hem dagelijks volgen weten dat hij niet van rustig aan doen wil weten. Franciscus wil daar niets van weten. Gisteren was de mis op het plein in het koude februariweer objectief onverstandig voor een zieke hoogbejaarde man, maar het laatste woord om zich aan het schema te houden was Bergoglio's bevel om door te gaan. Aan het einde van de mis vermeed hij echter om in de pausmobiel om de menigte heen te rijden. Hij werd onmiddellijk in een gesloten 500 naar Santa Marta gebracht. Hij rolde echter nog steeds het raampje naar beneden om afscheid te nemen van de mensen. 'Ik ben nog niet dood'.

De 88-jarige Argentijnse paus kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen, maar zijn toestand gaat de afgelopen tijd duidelijk achteruit.