Eemshaven toch in beeld voor kerncentrales, onbegrip in Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het kabinet kijkt ook naar de Eemshaven in Groningen als mogelijke locatie voor twee nieuwe kerncentrales. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Eemshaven "voldoet aan de kenmerken voor de vestiging van kerncentrales". Dat betekent volgens Hermans dat het kabinet "formeel moet bezien" of er binnen het Groningse havengebied locaties zijn waar kerncentrales kunnen komen.

De Tweede Kamer, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland - waar de Eemshaven in ligt - hebben zich eerder via moties uitgesproken tegen de komst van een kerncentrale in dit gebied. Volgens Hermans is het kabinet "zich bewust van de gevoeligheden in Groningen" en kent het ook "de bestuurlijke wensen". Hoewel de regering formeel de Eemshaven moet meenemen in een locatieonderzoek, wil Hermans "juridisch onderzoeken of en zo ja op welke gronden" het gebied toch buiten het onderzoek kan worden gehouden.

Groningen en Het Hogeland noemen het "ongepast" dat de Eemshaven nu toch in beeld is, terwijl het vorige kabinet had afgesproken de locatie te schrappen. "Met het toch meenemen van de locatie Eemshaven, lijkt het alsof het belang van de procedure belangrijker is dan de maatschappelijke realiteit in Groningen", aldus de provincie en gemeente.