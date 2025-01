Eerste Capitoolbestormers vrijgelaten

Vanuit een gevangenis in de stad Washington zijn in de nacht van maandag op dinsdag Capitoolbestormers vrijgelaten, bevestigt een woordvoerder van het Witte Huis ter plaatse aan Amerikaanse media. De broers Andrew en Matthew Valentin, die gratie kregen van president Donald Trump, zijn vrijgelaten, zei de woordvoerder, zonder verder in details te treden. "Ze zijn niet langer hier. Ze zijn vrij en dat is alles wat ik weet", zei hij tegen de aanwezige media.

Eerder op de avond ontstond er volgens The New York Times even chaos bij de gevangenis toen een mensenmenigte dacht dat een gevangene was vrijgelaten. Onduidelijk is of dat toen ook gebeurde.

Trump verleende in zijn eerste uren als president gratie aan ongeveer 1500 bestormers van het Capitool. "We hopen eerlijk gezegd dat ze vanavond nog vrijkomen", zei hij. Er zijn in de Verenigde Staten ongeveer 1200 mensen veroordeeld voor de rellen van 6 januari 2021.