Taliban melden gevangenenruil met VS

KABUL/WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Volgens de Taliban heeft er een gevangenenruil met de Verenigde Staten plaatsgevonden. Een Afghaanse gevangene zou door de Verenigde Staten zijn vrijgelaten en al in Afghanistan zijn aangekomen, meldt het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In ruil voor zijn vrijlating zouden Amerikaanse gevangenen in Afghanistan zijn vrijgelaten.

De gevangene, Khan Mohammad, zat volgens de Taliban al bijna twee decennia vast. Hij zat een levenslange straf uit.

De deal zou tot stand zijn gekomen door bemiddeling van Qatar. Vanuit de VS is niet gereageerd op het nieuws.