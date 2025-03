Eerste lokale warme dag: 20,0 graden in Gelderse Deelen

HOUTEN (ANP) - De eerste lokale warme dag van dit jaar is een feit. In Deelen (Gelderland) steeg de temperatuur zaterdagmiddag naar 20,0 graden, meldt Weeronline. Voor een warme dag moet het op één van de officiële meetpunten in het land 20 graden of meer worden.

De eerste warme dag van het jaar valt vroeg. Gemiddeld, als gekeken wordt naar de klimaatperiode 1995 tot 2024, gebeurt dat op 4 april. Niet alleen dit jaar, maar ook gemiddeld gezien komt de eerste lokale warme dag klimatologisch steeds vroeger voor, aldus Weeronline.

De laatste warme dag was op 26 oktober 2024 met in het midden en zuiden op veel plaatsen 20 graden en meer.