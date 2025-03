Pogacar wint Strade Bianche voor derde keer ondanks val

SIENA (ANP) - Tadej Pogacar heeft ondanks een val voor de derde keer de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche op zijn naam geschreven. De Sloveense wereldkampioen van UAE Team Emirates kwam na 213 kilometer solo aan in Siena, nadat hij medevluchter Tom Pidcock uit Groot-Brittannië op 18 kilometer voor de meet had gelost. De Belg Tim Wellens, uit dezelfde ploeg als Pogacar, werd op ruim twee minuten derde.

Pogacar won de Italiaanse wedstrijd over gravelwegen eerder in 2022 en 2024 en is de eerste die twee keer op rij de zege pakt. Vorig jaar deed hij dat met een solo van 81 kilometer. In deze editie reed hij lang voorop samen met Pidcock, de winnaar van 2023.

Met de derde zege komt Pogacar, die dit jaar al de Ronde van de Emiraten won, op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara. Die won de Strade Bianche in 2008, 2012 en 2016.