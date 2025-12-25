DE BILT (ANP) - In De Bilt bleef de temperatuur op eerste kerstdag de hele dag onder nul. Hierdoor is de eerste officiële ijsdag van de winter een feit. Dit maakt het de koudste eerste kerstdag sinds 1994. Volgens Weeronline werd het maximaal -0,2 graden.

De vorige ijsdag in De Bilt was 19 januari dit jaar. De laatste keer dat het in Nederland lokaal tot een ijsdag kwam, was op 13 februari dit jaar. Toen werd het in Hoogeveen de hele dag niet warmer dan -0,5 graden.

Gemiddeld komt het binnen een jaar in het huidige Nederlandse klimaat tot drie ijsdagen in het westen van Zeeland en tot negen ijsdagen in het oosten en noordoosten. In De Bilt staat het klimaatgemiddelde over de periode 1995-2024 op zes ijsdagen.

Zonnig

Het was deze eerste kerstdag niet alleen koud, maar ook uitzonderlijk zonnig met 6,7 uur zon. De zonnigste eerste kerstdag in De Bilt ooit gemeten was in 1976 met 7,2 uur. De koudste eerste kerstdag was in 1961 met een maximumtemperatuur van -3,9 graden.

Op meerdere plaatsen bonden mensen eerste kerstdag de schaatsen onder. Onder meer in De Lier (Zuid-Holland) en in Zeist (Utrecht) zorgden de vorst en vrijwilligers ervoor dat schaatsers de ijsbaan op konden.