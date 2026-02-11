Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

Prime Video heeft de eerste beelden gedeeld van Ferry Lost, de nieuwe documentaire over Ferry Doedens (35). Twee jaar lang werd de acteur gevolgd en de trailer laat weinig aan de verbeelding over. Het gaat niet goed met de voormalig GTST-ster. Drugsproblemen, financiële zorgen en justitie die op de deur klopt: het gaat van kwaad tot erger.

Doedens brak in 2009 door als Lucas Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. “Ik was enorm trots”, vertelt zijn zus Claudia in de documentaire. “Dat je denkt: jeetje, dat is mijn broertje uit Friesland.” Maar in 2015 ontspoort zijn carrière wanneer hij verslaafd raakt aan cocaïne en wordt ontslagen bij de soap.

Crypto

Een comeback lijkt in 2022 in de maak als hij met zijn inkomsten uit OnlyFans een huis koopt. Toch blijkt de rust van korte duur. Volgens manager Christian Looman gaat het opnieuw mis. “Er gebeuren gewoon gekke dingen”, zegt hij over de torenhoge bedragen die Doedens in crypto stopt. “Hij heeft crypto niet in de macht, crypto heeft hem in de macht.”

De acteur bevestigt dat hij diep in de problemen zit. “Ik ben heel veel geld kwijtgeraakt. Misschien wel 50.000 euro.”

‘Het is zo fucking vermoeiend’

Vrienden en familie luiden de noodklok. “Dan bel ik hem ’s avonds en weet ik alweer hoe laat het is. Dan heeft het weer met drugs te maken”, zegt een vriend. Zijn zus Claudia is duidelijk: “Ik zie het gewoon. Het is een jongen die heel hard hulp nodig heeft, maar dat zelf niet inziet.”

Ferry zelf begrijpt de zorgen. “Ik begrijp dat mensen zich zorgen om mij maken. Het is zo fucking vermoeiend af en toe.”

Alsof dat nog niet genoeg is, zat Doedens in december een week vast omdat hij oproepen van de reclassering had gemist. Op 27 maart moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen voor rijden onder invloed. Zijn advocaat verklaarde: “Hij is in februari 2025 veroordeeld voor twee keer rijden onder invloed van harddrugs in 2024. Hij wordt nog vervolgd voor een derde keer, op 18 juni 2024.”