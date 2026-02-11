Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Een man die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer per uur over de E403 raast, rijdt een jong gezin kapot – en hoeft ondanks vijf jaar cel niet naar de gevangenis. Het vonnis
tegen de 51‑jarige bestuurder uit Torhout, met voorwaardelijk en een levenslang rijverbod, legt in Belgie een zenuw bloot in het debat over verkeersveiligheid en straffen.
In de nacht van 10 op 11 augustus 2024 reed de man op de E403 ter hoogte van Ruddervoorde achteraan in op de auto van Janick Andries (29), Janice Deraeve (30) en hun dochtertje Maithé (8). Volgens getuigen gebeurde de klap met een botsingssnelheid van minstens 212 kilometer per uur; het gezin had geen enkele kans om te overleven.
De politierechtbank veroordeelde de man nu tot vijf jaar cel, maar vier jaar daarvan zijn voorwaarddelijk, onder begeleiding en voorwaarden. Hij krijgt ook een levenslang rijverbod en blijft dus formeel zwaar gestraft, zonder dat hijverdwijnt. De rechtbank benadrukt dat ze zo een “rechtvaardige proportionaliteit tussen misdrijf en straf” zocht, en dat langdurige opvolging en behandeling – bijvoorbeeld van alcoholproblemen – soms beter werken tegen recidive dan louter opsluiting.
Toch wringt dat voor veel mensen. Drie doden, onvoorstelbaar roekeloos rijgedrag en dan geen gevangenisstraf: het voelt voor critici als een ondergraving van de norm dat je nuchter, aandachtig en binnen de limiet hoort te rijden. Zeker omdat alcohol en gsm-gebruik achter het stuur geen randverschijnsel zijn. In België vallen naar schatting elk jaar zo’n 50 doden en 4.500 gewonden door gsm‑gebruik in het verkeer, terwijl meer dan 300 bestuurders per dag worden betrapt met de telefoon in de hand. Meer dan 40 procent van de weekendongevallen houdt verband met alcohol of drugs.