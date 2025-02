Eerste soloklus prinses Amalia: marineschip dopen in Vlissingen

VLISSINGEN (ANP) - Prinses Amalia heeft zaterdag haar eerste officiële soloklus. De 21-jarige Prinses van Oranje doopt zonder haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, het marineschip Den Helder in Vlissingen.

Het Combat Support Ship (CSS) Den Helder wordt het nieuwe bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine en gaat marineschepen wereldwijd voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen. De Den Helder, die bijna 180 meter lang is, kan daarnaast worden ingezet bij de aanpak van drugshandel en het ondersteunen bij vluchtelingenstromen en noodhulp.

Prinses Amalia is sinds haar achttiende verjaardag wel al aan het werk geweest. Zo werd ze onder meer binnengeleid in de Raad van State, waar haar vader voorzitter van is, was ze aanwezig op Prinsjesdag en bezocht ze met haar ouders het Caribisch deel van Nederland. Zaterdag gaat ze voor het eerst aan het werk zonder een of beide ouders erbij.

Prinses Alexia ging haar zus in 2023 al voor. Zij doopte een paar maanden na haar achttiende verjaardag sleephopperzuiger Vox Alexia van Van Oord in Rotterdam. Amalia treedt daarbij in de voetsporen van haar oma: prinses Beatrix doopte in 1955 als eerste officiële solotaak olietanker Vasum in Amsterdam.