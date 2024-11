AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft een 26-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging op het Spui, tijdens de ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag. Het is de eerste verdachte die is opgepakt, nadat hij was herkend op camerabeelden.

Op die beelden zou te zien zijn hoe hij iemand mishandelt. Tijdens de ongeregeldheden zelf werden al tientallen mensen aangehouden.