Eerste vier Nederlandse activisten van Gazavloot weg uit Israël

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 15:54
DEN HAAG (ANP) - Vier Nederlandse deelnemers aan de Global Sumud Flotilla zijn zondagmiddag vertrokken uit Israël, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Ze vliegen naar Madrid, waar ze worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade. "We zetten ons in om ook de andere Nederlanders snel veilig thuis te krijgen", aldus het ministerie.
De Nederlandse afvaardiging op de vloot, die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen, bestond uit zestien mensen. Zes van hen hebben geen Nederlands paspoort. De boten werden donderdag door Israël onderschept.
