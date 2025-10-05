12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren





Ben je ooit wakker geworden met een vreemd symptoom en het afgedaan als iets onschuldigs? Soms kunnen schijnbaar onbeduidende symptomen wijzen op onderliggende endocrinologische problemen die aandacht vereisen. Endocrinologen zijn gespecialiseerd in de werking van hormonen en kunnen bepaalde tekenen herkennen die wij misschien negeren. Hier zijn twaalf symptomen die je volgens experts nooit mag negeren.

1. Versnelde hartslag

Een snelle hartslag kan wijzen op meer dan alleen stress of angst. Dit kan een teken zijn van hyperthyreoïdie, een aandoening waarbij de schildklier te veel hormonen produceert. Een hartslag van meer dan 100 slagen per minuut gedurende meerdere dagen is een waarschuwing om naar een arts te gaan.

2. Jeuk en roodheid in de liesstreek

Hoewel veel mensen denken dat een uitslag in de liesstreek te maken heeft met een SOA, kan het ook een vroege indicatie zijn van diabetes. Verhoogde dorst en honger kunnen hier ook mee gepaard gaan.

3. Plotselinge angst

Voel je je plotseling angstig zonder duidelijke reden? Dit kan een teken zijn van een overactieve schildklier. In combinatie met symptomen zoals gewichtsverlies en slaapstoornissen is het belangrijk om dit te laten controleren.

4. Een bult tussen je schouders

Een ongebruikelijke vetophoping tussen de schouders kan wijzen op het syndroom van Cushing, een aandoening die ontstaat door een overschot aan het stresshormoon cortisol.

5. Broze botten en onverwachte breuken

Breek je gemakkelijk botten na een val of zelfs een niesbui? Dit kan duiden op osteoporose of een tekort aan belangrijke voedingsstoffen zoals calcium of vitamine D.

6. Abnormale temperatuurveranderingen

Plotselinge gevoelens van extreme hitte of kou kunnen een teken zijn van een schildklieraandoening. Hyperthyreoïdie zorgt voor een verhoogde lichaamstemperatuur, terwijl hypothyreoïdie juist een verlaging veroorzaakt.

7. Dunner wordende wenkbrauwen

Heb je gemerkt dat je wenkbrauwen dunner worden, vooral aan de buitenkant? Dit kan ook een teken zijn van een trage schildklier.

8. Vernauwde gezichtsveld

Een versmald gezichtsveld, waarbij je perifere zicht wordt aangetast, kan wijzen op een hypofysetumor. Dit is een goedaardige tumor die druk uitoefent op de oogzenuw.

9. Gevaarlijk hoge bloeddruk

Hoewel hoge bloeddruk vaak aan dieet of genetica wordt toegeschreven, kunnen endocriene aandoeningen zoals feochromocytoom de oorzaak zijn. Dit is een zeldzame tumor van de bijnieren die levensbedreigende bloeddrukpieken kan veroorzaken.

10. Slechte sportprestaties

Mannen met een laag testosterongehalte kunnen spiermassaverlies en verminderde sportprestaties ervaren. Dit kan ook gepaard gaan met vermoeidheid en stemmingswisselingen.

11. Melkafscheiding zonder zwangerschap

Melkafscheiding bij niet-zwangere vrouwen (en soms zelfs bij mannen) kan duiden op een prolactinoom, een goedaardige tumor in de hypofyse die te veel prolactine produceert.

12. Vergrote handen, voeten en tanden

Een aandoening genaamd acromegalie, veroorzaakt door een overproductie van groeihormoon, kan leiden tot vergrote ledematen en veranderingen in de gezichtsstructuur.

Verder lezen over dit onderwerp