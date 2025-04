Egypte ontvangt voorstel Israël voor bestand in Gazastrook

CAÏRO (ANP/RTR/AFP) - Egypte heeft een Israëlisch voorstel ontvangen voor een nieuw staakt-het-vuren in Gaza en voor de start van onderhandelingen over een permanent staakt-het-vuren. Caïro, dat samen met Qatar bemiddelt in het conflict, overhandigde het plan aan de Palestijnse beweging Hamas, meldde het Egyptische Al Qahera News TV.

Hamas liet al weten dat Israël bereid moet zijn alle vijandelijkheden te stoppen. De Palestijnse beweging wil alle Israëlische gijzelaars in één keer vrijlaten als zeker is dat Israël de oorlog in de Gazastrook beëindigt en het leger zich terugtrekt.

In januari was er na bemiddeling van Egypte, Qatar en de Verenigde Staten al een wapenstilstand, maar Israël hervatte op 18 maart de aanvallen op Gaza. Hamas eist dat de VS garanties geven dat Israël voor een nieuw bestand serieus onderhandelt en zich aan de afspraken houdt.