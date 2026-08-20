Eis 6 jaar cel voor verkrachting kwetsbaar meisje met vuurwapen

MIDDELBURG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag zes jaar cel geëist tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Hij bedreigde haar daarbij mogelijk met een vuurwapen.

Het slachtoffer was weggelopen van huis en had eerder drugs gebruikt. Na wat omzwervingen belandde ze met een eveneens minderjarige vriend in de woning van verdachte Ostrick B. Daar zou ze onder de douche zijn verkracht.

"Als je nu niet door je knieën gaat, dan gaat er een kogel door je hoofd. Pijpen jij!", zou de verdachte tegen het slachtoffer hebben gezegd. B. ontkent dat hij een wapen op haar hoofd had gezet en dat hij seks met haar had in zijn slaapkamer en op zijn bank. Hij bekende in de rechtbank in Middelburg alleen dat hij vaginale seks met het meisje had in de douche.

Nachtmerries

In zijn berging vond de politie een aansteker die lijkt op een wapen. B. staat daarnaast terecht voor het bezit van 147 kogelpatronen.

Het slachtoffer maakte tijdens de strafzaak tegen B. gebruik van haar spreekrecht. Ze vertelde dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen. "Ik heb nachtmerries, flashbacks en herbelevingen", zei het inmiddels 16-jarige meisje. "Ik wil dat je nadenkt over wat je mij hebt aangedaan", zei ze. Ze benadrukte in haar slachtofferverklaring dat ze wil voorkomen dat andere meisjes slachtoffer worden van B. "Het spijt me wat ik haar heb aangedaan", reageerde de verdachte, die in maart is aangehouden en sindsdien vastzit.