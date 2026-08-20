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Turkije zegt Syrië te blijven steunen na waarschuwing Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 12:22
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ANKARA (ANP/AFP) - Turkije blijft Syrië steunen bij het opbouwen van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen vanuit Israël. Het land is "vastberaden" om Syrië te helpen, zegt het Turkse ministerie van Defensie. Dat zei ook dat er geen Turkse militairen aanwezig waren op een basis in het noorden van Syrië die dinsdag door Israël werd aangevallen.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken, ondanks waarschuwingen om dat niet te doen. "We hebben gezorgd dat ze het duidelijker begrijpen", zei hij na de aanvallen in Syrië. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz zei dat de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan "Turkije meesleept in gevaarlijke avonturen in Syrië". Turkije heeft geregeld harde kritiek geuit op de regering-Netanyahu rond de oorlog in Gaza.
Het Turkse ministerie heeft gezegd dat er "voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval" geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur waren.
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