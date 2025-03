Eis: bijna 10 jaar cel tegen ouders om mishandelen 'keldermeisje'

ROERMOND (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Roermond celstraffen van negen jaar en acht maanden geëist tegen de Duitse vader en Venlose stiefmoeder van een meisje, dat jarenlang systematisch mishandeld zou zijn. Ze moest tussen haar zesde en achtste jaar in haar woning in Venlo volgens het OM maandenlang onder meer haar eigen urine opdrinken, naakt op de koude tegels in de kelder slapen, en allerlei andere kwellingen ondergaan.

Hoewel bij Veilig Thuis bij herhaling alarmerende meldingen binnenkwamen, werd het kind pas uit huis geplaatst toen het zwaar onderkoeld, gewond en in levensgevaar in het ziekenhuis in het Duitse Mönchengladbach terechtkwam.

Vader Heiko L. (34) was woensdag niet komen opdagen. Hij woont weer in Duitsland, waar hij niet kan worden gedwongen om in Nederland zijn proces bij te wonen. Stiefmoeder Priscilla D. (42) hulde zich in de rechtbank vooral in stilzwijgen.

Het OM vroeg de rechtbank ook om aanhouding van beide verdachten.