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Elf doden, waaronder kinderen, bij Israëlische luchtaanvallen

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 4:25
bijgewerkt om zondag, 19 juli 2026 om 5:20
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Volgens de civiele beschermingsdienst en ziekenhuizen in Gaza zijn zaterdag elf mensen om het leven gekomen bij Israëlische aanvallen in het gebied. Onder de slachtoffers bevinden zich drie kinderen en hun ouders.
Een gezin van vijf - drie kinderen en hun ouders - kwam om het leven toen een Israëlische luchtaanval een appartement in het noordwesten van Gaza-Stad trof. Het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza bevestigde dat de vijf lichamen daar zijn binnengebracht.
Een woordvoerster van het Israëlische leger heeft laten weten dat er zaterdag in Gaza-Stad een aanval is uitgevoerd "gericht op een Hamas-terrorist". Ze voegde eraan toe dat het leger de resultaten van de aanval nog aan het onderzoeken is.
Hoewel er een staakt-het-vuren van kracht is tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Hamas, heeft dit het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog, zijn vooralsnog vastgelopen.
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