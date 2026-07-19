Water besparen? Deze 7 ‘zuinige’ gewoontes kosten juist méér water

Je denkt dat het niet aan jou ligt dat het water bijna op is. Veel Nederlanders denken heel bewust met water om te gaan, zeker nu droogte en lagere waterdruk steeds vaker in het nieuws zijn. Toch blijken juist een paar ogenschijnlijk “zuinige” gewoontes enorme verspillers.

1. Extra kort douchen, maar dan vaker

Een korte douche is beter dan een lang bad, dat klopt. Maar wie drie keer per dag “even snel” springt, verbruikt vaak meer water dan iemand die één keer per dag wat langer doucht. Het is het totaal per dag dat telt, niet het aantal keren.

2. De kraan een beetje laten lopen “voor later”

Veel mensen laten de kraan zachtjes lopen tijdens het tandenpoetsen, handen inzepen of even “heel snel” een mail checken. Dat straaltje lijkt onschuldig, maar op jaarbasis gaat het al snel om honderden liters schoon drinkwater.

3. De wasmachine altijd op de eco‑stand zetten

Eco‑programma’s verbruiken minder energie, maar draaien vaak veel langer. Dat kan betekenen dat je wasmachine per beurt juist meer water gebruikt dan een korter, regulier programma. Zeker bij kleine wasjes is eco niet altijd de slimme keuze.

4. Elke plant een eigen gietbeurtje geven

Met de hand elke plant een scheutje water geven voelt heel zorgvuldig, maar je verliest onderweg veel water: langs de randen, op het terras, in de lucht. Een gieter of druppelsysteem gericht op de wortels is vaak een stuk efficiënter.

5. De tuin sproeien in de volle zon

“Snel even sproeien nu je tijd hebt” – en dat is dan vaak midden op de dag. In de felle zon verdampt een groot deel van het water voordat het de wortels bereikt. Sproeien in de vroege ochtend of late avond levert veel meer rendement op.

6. De vaat voorspoelen onder de kraan

Moderne vaatwassers zijn gemaakt om vuile borden aan te kunnen. Ze hebben voorspoelprogramma’s en sensoren die de vuilgraad meten. Wie alles eerst grondig onder de kraan afspoelt, verbruikt onnodig veel water bovenop het verbruik van de vaatwasser.

7. Halfvolle baden “voor de ontspanning”

Een halfvol bad lijkt minder erg dan een hotelbad vol schuim, maar ook een half bad bevat vaak meer water dan een gemiddelde douchebeurt. Zeker als dit een wekelijks ritueel is, tikt het verbruik snel aan.

Wat kun je wél doen?

Douche één keer per dag, maximaal 5 minuten.

Zet de kraan uit tijdens inzepen en tandenpoetsen.

Draai wasmachines en vaatwassers alleen vol.

Geef je tuin water in de avond of vroege ochtend.

Kleine aanpassingen leveren ongemerkt een groot verschil op voor je waterverbruik – én je rekening.