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Hypotheekrente breekt door de 4%-grens: zoveel extra betaal je nu per maand

Economie
door Dirk Kruin
zaterdag, 18 juli 2026 om 14:22
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De hypotheekrente is weer een tik hoger opgelopen. De gemiddelde rente voor 10 jaar vast met NHG staat deze week op 4,0 procent, de grootste stijging sinds maart. Voor huizenkopers en oversluiters betekent dat meteen hogere maandlasten, terwijl de ruimte om te lenen verder onder druk komt te staan. Vooral bij hypotheken van drie tot vier ton loopt het verschil snel op naar enkele tientjes tot ruim honderd euro bruto per maand.

De 4%-grens is terug

De gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast met NHG is gestegen naar 4,0 procent. Volgens De Hypotheekshop is dat de grootste stijging sinds maart, al beweegt de rente sinds 2024 nog steeds grotendeels binnen een bandbreedte van 3,5 tot 4,1 procent. Ook de Consumentenbond meldt dat de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast inmiddels ruim boven de 4 procent ligt.

Rekenvoorbeeld

Een hogere rente werkt direct door in de bruto maandlasten, omdat die bestaan uit rente plus aflossing. Bij een annuïtaire hypotheek van €300.000 met een looptijd van 30 jaar kom je bij 3,5 procent grofweg uit op ongeveer €1.347 bruto per maand, terwijl dat bij 4,0 procent stijgt naar circa €1.432. Dat is dus ongeveer €85 extra per maand, of ruim €1.000 per jaar.
Bij een hypotheek van €400.000 wordt het verschil nog duidelijker. Dan stijgt de bruto maandlast van ongeveer €1.796 bij 3,5 procent naar circa €1.910 bij 4,0 procent, een toename van ongeveer €114 per maand.
Hypotheek3,5% rente4,0% renteExtra per maand
Hypotheek3,5% rente4,0% renteExtra per maand
€300.000ca. €1.347 ca. €1.432 ca. €85 
€400.000ca. €1.796 ca. €1.910 ca. €114 

Waarom stijgt de rente?

ABN AMRO verwachtte begin juli al dat vooral kortlopende rentes iets omhoog zouden gaan door een mogelijke extra renteverhoging van de ECB later dit jaar. Tegelijk wijzen marktanalyses erop dat de hypotheekrente in 2026 eerder licht stijgt dan daalt, ook doordat kapitaalmarktrentes hoger zijn gebleven. De stap naar 4 procent past daardoor in een bredere renteomgeving waarin goedkoop lenen niet meer vanzelfsprekend is.

Tips voor kopers

Voor kopers is het belangrijk om niet alleen naar de woningprijs te kijken, maar vooral naar het effect van rente op de maandlast. Een verschil van een halve procentpunt lijkt klein, maar tikt over de looptijd stevig aan. Wie nu een huis zoekt of wil oversluiten, doet er goed aan om offertes te vergelijken en meerdere rentescenario’s door te rekenen voordat een keuze wordt gemaakt.

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