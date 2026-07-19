Koelte is van korte duur — hittegolf nummer vier in de maak

Na een korte afkoeling met noordwestenwind, wolken en af en toe een bui, keert het warme zomerweer snel terug. Eind juli draait de wind weer naar het zuiden en kan de temperatuur in het zuiden van het land oplopen tot ruim 30 graden. Daarmee is een vierde regionale hittegolf van dit jaar mogelijk

Ook de eerste helft van augustus belooft overwegend droog en zonnig te worden, met temperaturen iets boven normaal. Blijft de regen uit, dan kan het neerslagtekort oplopen tot meer dan 200 millimeter — met gevolgen voor landbouw, natuur en scheepvaart.

Van een einde van de zomer is dus geen sprake. We gaan juist de hondsdagen in, traditioneel het warmste deel van het jaar, dat loopt tot en met 20 augustus