FOMO: Hoe ontkom je als dertiger aan de hedonistische loopband?

Je kent het script. Een eerste vaste baan. Een hoger salaris. Een groter huis – of in elk geval een betere huur. Een relatie, misschien kinderen. Je scrollt door LinkedIn en Instagram en ziet leeftijdsgenoten die ogenschijnlijk moeiteloos levels blijven unlocken: promoties, marathons, stedentrips, designkeukens. En toch merk je iets geks: elke nieuwe mijlpaal geeft kort een kick, maar zakt daarna weg in de achtergrondruis . Het voelt alsof je vooruitgaat, maar innerlijk blijf je op dezelfde plek.

Welkom op de hedonistische loopband.

Wat er echt gebeurt als je “vooruitkomt”

Psychologen spreken van de hedonistische loopband wanneer je geluksgevoel na een piek (nieuwe baan, verliefdheid, een verhuizing) of een dip (ontslag, break-up, verlies) na verloop van tijd terugveert naar een persoonlijke basislijn. Die basislijn is bij de meeste mensen eerder licht positief dan neutraal, maar hij verschilt per persoon én per levensdomein: werk, relaties, gezondheid, autonomie.

Het venijn zit in gewenning. De eerste maanden in dat nieuwe appartement ben je je elke dag bewust van het licht, de ruimte, de buurt. Na een tijdje merk je vooral dat de buurman herrie maakt of dat de badkamer klein is. Hetzelfde met salaris: de eerste loonstrook voelt als een overwinning, een paar jaar later is het “gewoon wat binnenkomt”. En dus zet je weer een volgende stap, in de hoop dat de euforie terugkomt.

Dertigers zitten in de sweet spot van deze dynamiek: er zijn veel mogelijkheden, veel druk, en je brein raakt razendsnel gewend aan elk nieuw level.

De prestatie-reflex: harder rennen op dezelfde plek

In je dertiger jaren komen drie lijnen samen:

Statusdruk: je omgeving suggereert een impliciete norm – huis, kinderen, carrière, een sociaal leven dat er goed uitziet op foto’s.

Economische spanning: hoge woonlasten, flexibele contracten, en de verleiding om elke salarisstijging direct om te zetten in een duurdere levensstijl.

Existentiële vragen: ergens voel je dat “meer” niet automatisch “gelukkiger” betekent, maar de machine draait door.

De reflex is bijna automatisch: als het bevredigende gevoel van een succes vervaagt, concluderen we dat het succes niet groot genoeg was. Nog een promotie, nog een cursus, nog een grotere stap. Terwijl er vaak iets anders speelt: je brein heeft zich gewoon aangepast.

Je rent harder, maar de band onder je voeten versnelt mee.

De uitweg begint bij een andere scorekaart

Ontsnappen aan de hedonistische loopband betekent niet dat je ambities moet opgeven. Het betekent dat je de scorekaart moet herschrijven.

Niet: “Ik ben geslaagd als ik X verdien, in wijk Y woon en Z op mijn cv heb.”Wel: “Ik ben tevreden als mijn week ritme heeft van tijd voor mensen, tijd voor werk dat ertoe doet, tijd voor beweging en tijd voor niets.”

Succes verschuift dan van prestaties naar patronen. Van pieken naar processen. In plaats van jagen op nog een trofee, kijk je naar de kwaliteit van je dagen. Dit klinkt soft, maar het is praktisch: je maakt bewuste keuzes over uren, energie en aandacht – de valuta waarin je leven daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Tijd en ervaringen boven spullen

De loopband wordt flink aangejaagd door consumptie. Elk nieuw niveau – betere telefoon, mooier interieur, luxere vakantie – wordt standaard. Het gevolg: je hebt steeds duurdere prikkels nodig om hetzelfde gevoel te ervaren.

Een dertiger die wil uitstappen, keert die logica om:

Gebruik inkomensgroei niet alleen voor upgrades, maar om tempo te verlagen: minder uren, meer rust, ruimte voor projecten die geen direct rendement hebben.

Koop vaker tijd dan spullen: een dag minder werken, een oppas, huishoudelijke hulp – allemaal manieren om blokken vrije aandacht te creëren.

Kies ervaringen boven bezit: samen koken, reizen, cultuur, sport. Ze leveren herinneringen, verhalen en verbinding op, en die slijten minder snel dan de blijdschap over een nieuw object.

De vraag wordt dan niet: “Wat kan ik me nog meer veroorloven?” maar: “Welke keuze geeft me meer levenstijd die goed voelt?”

Werk met je basislijn: microplezier en variatie

Omdat je geluksbasis vrij stabiel is, is het effectiever om het dagelijkse leven rijker te maken dan om incidenteel gigantische pieken na te jagen.

Drie simpele strategieën:

Savoring: vertraag bewust bij kleine geneugten – de eerste koffie van de dag, een fietstocht door de stad, een wandeling langs het water, een goed nummer in de trein. Door er één minuut echt bij stil te staan, vergroot je de impact.

Dankbaarheid als routine: noteer elke avond drie dingen die goed waren. Niet spectaculair, gewoon goed. Je traint je aandacht op wat er al is, in plaats van alleen op wat er ontbreekt.

Variatie in plezier: niet elke vrijdag dezelfde kroeg, niet altijd dezelfde sport, niet elk weekend dezelfde serie. Kleine variaties houden je brein wakker en voorkomen dat alles één grote grijze comfortzone wordt.

Zo til je als dertiger je basislijn een paar procent omhoog, zonder je leven op zijn kop te zetten.

De kracht van relaties: verbondenheid in plaats van vergelijking

Een van de beste manieren om de loopband te verlaten, is je leven minder competitief en meer relationeel in te richten.

Dat vraagt om andere keuzes:

Plan vaste momenten met mensen die er toe doen: een maandelijkse kookclub, een leesgroep, samen sporten, een wekelijkse wandeling.

Investeer in diepte in plaats van in volume: minder losse borrels, meer gesprekken waarin je het hebt over twijfel, ambities, mislukking en hoop.

Durf te zeggen dat het even niet gaat: kwetsbaarheid doorbreekt de illusie dat iedereen soepel blijft rennen. Dat lucht op en maakt echte steun mogelijk.

Vergelijking is de brandstof van de loopband; verbondenheid is het remsysteem.

Stop met jagen op “geluk”

Misschien is de meest radicale stap deze: ophouden met geluk als doel op zich te zien.

Geluk gedraagt zich als een kat: hoe meer je het achterna zit, hoe verder het wegloopt. Maar als je rustig gaat zitten, je huis op orde brengt en je leven inricht met tijd, betekenis en mensen, komt het vaak vanzelf langs en kruipt bij je op schoot.

Ontkomen aan de hedonistische loopband als dertiger is dus geen trucje of life hack. Het is een geleidelijke verschuiving: van scoren naar leven, van meer naar genoeg, van rennen naar aankomen in je eigen bestaan.

De band onder je voeten stopt misschien nooit helemaal. Maar je kunt wel beslissen om eraf te stappen, de sportschool uit te lopen en de straat op: de rommelige, echte wereld, waar vooruitgang niet alleen te zien is aan je cv, maar vooral aan hoe je dagen voelen.