Elf verdachten nog vast na bezetting Maagdenhuis

AMSTERDAM (ANP) - Elf demonstranten die maandag zijn aangehouden in en rond het bezette Maagdenhuis in Amsterdam zitten nog vast, meldt de politie dinsdag. In totaal werden dertien mensen aangehouden. Twee van hen zijn inmiddels dus vrij.

De mensen die nog vastzitten worden verdacht van huisvredebreuk, vernieling, openlijk geweld en het overtreden van een gebiedsverbod. Binnenkort worden zij gehoord en dan beslist justitie wat er verder met hen gebeurt.

Pro-Palestijnse demonstranten bezetten maandag het Maagdenhuis, het bestuurlijk hoofdkantoor van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Spui. Zij deden dit omdat zij willen dat de universiteit alle banden met onderwijsinstellingen in Israël verbreekt. Ook veel sympathisanten verzamelden zich bij het Maagdenhuis. Later verplaatsten de demonstranten zich naar een andere UvA-locatie, het Binnengasthuis.

Enorm schadebedrag

Een UvA-woordvoerder meldt dat het Maagdenhuis dinsdag dicht is. Experts inventariseren de schade aan het pand en er moet worden opgeruimd. Volgens haar zijn schermen en meubilair vernield en is er graffiti in het gebouw gespoten. Eerder sprak de universiteit van een "enorm schadebedrag" door de bezetting. De woordvoerder weet niet wanneer de experts de hoogte van dit bedrag vaststellen. De politie sprak van een "ravage".

UvA-medewerkers die normaal in het Maagdenhuis werken, kunnen terecht op andere locaties van de universiteit of werken thuis, aldus de woordvoerder.