Spuger richting Van der Poel uit E3 Classic wordt bestraft

BRUSSEL (ANP) - De man die in de E3 Saxo Classic spuugde naar Mathieu van der Poel is geïdentificeerd en krijgt een straf. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Van der Poel, die zondag nog werd bekogeld met een bidon in Parijs-Roubaix, werd tijdens zijn lange solo op weg naar de winst door de toeschouwer bespuugd.

De politie van Ronse opende een onderzoek en heeft de man op basis van camerabeelden opgespoord. Hij krijgt een boete van naar verluidt maximaal 350 euro.

De man die zondag een volle bidon gooide, heeft zich gemeld bij politie. De internationale wielrenunie UCI en Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck hebben een klacht tegen hem ingediend.