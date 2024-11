Elon Musk heeft gesprek met Iraanse VN-ambassadeur

NEW YORK (ANP) - Miljardair Elon Musk, door aankomend president Donald Trump aangewezen als chef van het nieuwe ministerie voor Overheidsefficiëntie, heeft een gesprek gevoerd met de Iraanse VN-ambassadeur, Amir Saeid Iravani. Dat meldt The New York Times op gezag van twee Iraanse functionarissen die anoniem wilden blijven.

De inzet van het gesprek zou zijn geweest om spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran te verminderen. De functionarissen omschrijven het gesprek als "positief" en "goed nieuws".

Woordvoerder van Trump Steven Cheung wilde niet op het nieuws reageren en Musk was niet bereikbaar voor commentaar, aldus The New York Times.

Tijdens zijn eerste ambtstermijn zegde Trump de nucleaire deal die in 2015 met Iran was gesloten op. Hij legde het land strenge economische sancties op. Na Trumps verkiezingsoverwinning op 5 november gingen in Iran meteen stemmen op voor een pragmatische benadering van de nieuwe Amerikaanse regering.