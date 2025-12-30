Emiraten: geen wapens voor separatisten in gebombardeerde lading

ABU DHABI (ANP/RTR) - De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat hun recent aangekomen lading in een haven in Jemen wapens voor separatisten bevatte. Die beschuldiging kwam van de door Saudi-Arabië geleide coalitie, die dinsdag naar eigen zeggen een grote hoeveelheid wapens en gevechtstoestellen had gebombardeerd.

Het materieel was volgens de coalitie voor de door de Emiraten gesteunde Zuidelijke Overgangsraad (STC), een separatistische groep die onlangs gebieden heeft ingenomen. Die gebieden stonden eerder onder controle van de internationaal erkende regering in Jemen. Beide landen staan achter deze regering, die in de burgeroorlog tegenover de Houthi-rebellen staat.

Abu Dhabi zegt verrast te zijn door de luchtaanval en teleurgesteld in de opstelling van Saudi-Arabië. Er zouden geen wapens, maar andere goederen voor de krijgsmacht van de Emiraten naar Jemen zijn vervoerd.