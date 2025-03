Emoties bij staatssecretarissen in gesprek met moeder pleegmeisje

DEN HAAG (ANP) - De staatssecretarissen Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) en Vincent Karremans (Jeugd, VVD) hebben een gesprek gehad met de biologische moeder van het pleegmeisje in Vlaardingen dat ernstig was mishandeld. "Dat was, even slikken, dat was een emotionerende ontmoeting voor ons allebei", zei Struycken zichtbaar aangedaan tijdens een Kamerdebat over de kwestie. De moeder had al zorgen en signalen over mishandeling doorgegeven, maar ze werd destijds niet geloofd. Zij vindt het fijn dat er nu is geluisterd en dat haar leed is erkend, zegt een woordvoerder namens haar.

Ook het begrip en de steunbetuigingen in het debat doen haar en de andere families goed. "Dat maakt de situatie niet minder verdrietig, maar het is wel fijn. Het raakt mensen, kruipt onder de huid. Dat is verdrietig en mooi tegelijk." De moeder hoopt dat dit een keerpunt zal zijn en dat geen enkel kind dit in Nederland nog mee hoeft te maken. "Ze zal de dochter die ze kende er helaas niet mee terugkrijgen, het verdriet en de schade zijn groot", laat de woordvoerder weten.

Struycken zei het belang ervan in te zien "om tegenover iemand te zitten, rust te creëren en de persoon het gevoel te geven gehoord te worden. Want daar schort het aan en het gaat vaak om kwetsbare mensen", zei hij, ook verwijzend naar de mensen in de toeslagenaffaire die verstrikt raakten in het systeem. "Er is niet geluisterd en ze werden niet geloofd, en dat is misschien nog wel erger."

Kwestie

De moeder van het pleegmeisje kreeg sinds de kwestie vorig voorjaar naar buiten kwam, wel voortdurend begeleiding van een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, benadrukte Struycken. Mogelijk spreekt hij haar opnieuw zelf.

De twee bewindsmannen spraken ook nog met de biologische moeder van de drie jongens, die ook enige tijd in hetzelfde Vlaardingse pleeggezin verbleven en te maken kregen met mishandelingen. De vader van het Syrische gezin is niet meer in beeld. De betrokkenen hebben een verblijfsstatus.