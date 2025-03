Hoger onderwijs sluit estafettestaking af met landelijk protest

DEN HAAG (ANP) - De universiteiten en hogescholen willen over een tijdje weer een landelijk protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs houden. Het is nog niet bekend wanneer en waar die manifestatie is. Volgens protestgroep WOinActie moet de demonstratie de afsluiting van de komende estafettestaking worden.

Die estafettestaking houdt in dat medewerkers en studenten van het wetenschappelijk onderwijs stad voor stad hun werk neerleggen. De vooralsnog eerste staking staat voor komende maandag gepland op de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. De actie begint die dag met een 'walk-out' op de campus in Den Haag, waarna de actievoerders naar Leiden gaan. Een dag later zijn de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht aan de beurt. Volgende week donderdag is er een protest bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, de hogeschool HAN in Arnhem en Nijmegen en bij ArtEZ in Arnhem, Zwolle en Enschede.

Later in maart en april zijn er ook acties bij universiteiten en hogescholen in Amsterdam, Groningen, Enschede, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en Maastricht. Het is nog niet bekend wanneer de stakingen in Delft, Eindhoven, Middelburg en Heerlen zijn.