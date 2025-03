Zelensky: definitief einde oorlog zeker mogelijk met hulp VS

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat het met Amerikaanse hulp zeker haalbaar is om tot een permanent einde te komen van de oorlog in zijn land. Het staatshoofd schreef dat op sociale media na een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

"We willen allemaal een veilige toekomst voor onze mensen. Geen tijdelijk staakt-het-vuren, maar een definitief einde aan de oorlog. Met onze gezamenlijke inspanningen en onder leiding van de Verenigde Staten is dit absoluut haalbaar", aldus Zelensky op X.

Vredesonderhandelingen gelden als speerpunt voor de nieuwe Amerikaanse regering van Donald Trump. Zelensky zette vorige week tijdens een bezoek aan het Witte Huis nog vraagtekens bij de betrouwbaarheid van Rusland als onderhandelingspartner. Het kwam vervolgens tot een verhitte discussie met Trump en diens vicepresident. Zelensky zei later op X te betreuren hoe de bijeenkomst was verlopen en prees in een bericht het "krachtige leiderschap" van Trump.

De opgelopen spanning met de VS heeft voor Oekraïne al direct concrete gevolgen. De VS hebben hun militaire hulp opgeschort en volgens sommige berichten ook het leveren van inlichtingen beperkt.