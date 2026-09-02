Energiebedrijf Nepal denkt dat tientallen vermisten nog leven

KATHMANDU (ANP/RTR) - Het Nepalese energiebedrijf NEA heeft nog altijd hoop dat tientallen werkers die na de overstroming in het land vastzitten onder de grond nog in leven zijn. Het gaat om 46 mensen die in een "kamerachtig bouwwerk in de tunnel" van een waterkrachtcentrale moeten zitten, zegt Amshu Kiran Shahi van NEA. Verschillende zoekacties hebben nog niets opgeleverd.

De medewerkers zitten vast in de Rasuwagadhi-centrale, niet ver van de Chinese grens. "We zijn er zeer van overtuigd dat ze een week later nog in leven moeten zijn", aldus de NEA-functionaris. De reden is dat ze volgens hem beschikken over eten en drinken.

Er worden in totaal nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten in Nepal. Veel tunnels zijn geblokkeerd door puin. Reddingswerkers proberen onder meer om de blokkades weg te graven, op zoek naar slachtoffers.

Volgens de meest recente cijfers zijn in Nepal 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist.