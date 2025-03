Energiemonitor: burgers kunnen nog veel meer stroom opwekken

UTRECHT (ANP) - Als overheid, netbeheerders en ontwikkelaars meer samenwerken kan nog veel meer hernieuwbare energie worden opgewekt, stelt klimaatstichting HIER, die naar allerlei initiatieven kijkt van burgers die samen stroom opwekken. Burgerprojecten met onder meer zonneparken, zonnedaken en grootschalige batterijen wekken samen stroom op voor een half miljoen huishoudens. "Maar het hadden er misschien wel 1 miljoen kunnen zijn", stelt Gijs Termeer, directeur bij HIER.

Inmiddels telt Nederland 702 lokale energiecollectieven, maar de laatste jaren stagneert de groei. Wel is het aantal projecten in tien jaar verviervoudigd. Afgelopen jaar hebben collectieven 93 zonnedaken, achttien zonneparken, drie grootschalige batterijen en een windpark gerealiseerd. De lokale bewoners en ondernemers zijn hierbij eigenaar van het project en bepalen zelf hoe de opbrengsten worden verdeeld in de omgeving.

HIER signaleert in de dinsdag gepubliceerde Lokale Energiemonitor dat nog honderden projecten op de planning staan of in aanbouw zijn. "Maar vertraging en steeds langere doorlooptijden zijn een grote zorg", zegt de stichting. Die vertraging kan ook betekenen dat een project financieel niet meer haalbaar is, door bijvoorbeeld gestegen kosten. "Dat is natuurlijk enorm zonde", zegt Termeer.

Meer mensen sluiten zich aan bij een lokaal energiecollectief, ziet HIER. "Zo zijn er inmiddels vijftig coöperaties die meer dan vijfhonderd leden tellen, waarvan negentien initiatieven zelfs meer dan duizend leden hebben." Volgens HIER zijn er ook meer collectieven die zich ontwikkelen tot energiegemeenschappen, "waarin lokale ondernemers, bewoners en overheden samen zorgen dat er voldoende én betaalbare energie op het juiste moment beschikbaar is".