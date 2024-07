Enkele weken nodig voor extra getuigenverklaringen Joost Klein

MALMO (ANP) - De Zweedse advocaat van Joost Klein verwacht pas over enkele weken verder te kunnen met de zaak tegen de artiest. Dat laat hij donderdag weten aan het ANP. Hij wacht nog op de vertaling van de getuigenverklaringen uit Nederland, die momenteel bij het Zweedse Openbaar Ministerie liggen.

Het Zweedse OM laat desgevraagd weten dat de verklaringen woensdag zijn ontvangen. Nadat ze zijn vertaald, vergelijkt het OM de verklaringen met de rest van het onderzoek. "Als wij oordelen dat het bewijs toereikend is, sturen we alle informatie naar de verdachte en zijn advocaat voordat we besluiten of we hem willen vervolgen of niet", aldus het Zweedse OM. Het is niet bekend hoelang dat precies duurt.

Maandag werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie op verzoek van het Zweedse OM nieuwe getuigen heeft gehoord in de zaak tegen de Nederlandse songfestivaldeelnemer. Het is niet bekendgemaakt wie die getuigen zijn of hoeveel getuigen zijn gehoord. De zittingsdatum werd eerder verplaatst omdat de getuigen uit Nederland gehoord moesten worden.

In mei werd Klein gediskwalificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival na een incident achter de schermen. Volgens omroep AVROTROS zou de artiest "een dreigende beweging" hebben gemaakt naar een cameravrouw. Het is niet bekend wanneer de zaak dient.