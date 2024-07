Beyond Meat onderuit op Wall Street, licht herstel techsector

NEW YORK (ANP) - Beyond Meat behoorde donderdag tot de grootste verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers voert volgens zakenkrant The Wall Street Journal gesprekken met zijn obligatiehouders over een herstructurering van zijn schulden. Het bedrijf, dat onder meer vanuit Nederland zijn vleesvervangers produceert voor de Europese markt, kampt met een tegenvallende vraag naar zijn vegetarische alternatieven voor burgers en worstjes. Het aandeel daalde ruim 10 procent lager.

De techbedrijven stabiliseerden na de zware koersverliezen een dag eerder. Vooral de chipsector stond onder zware druk door de vrees voor strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. AI-chipbedrijf Nvidia, dat woensdag zo'n 7 procent verloor, steeg 1 procent. Branchegenoot Micron Technology steeg 0,1 procent, na een verlies van dik 6 procent een dag eerder. Chipmachinemaker Applied Materials zakte 0,4 procent, na een koersval van bijna 11 procent een dag eerder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent op 41.244 punten. Deze index, die minder last heeft van koersbewegingen in de techsector, won een dag eerder 0,6 procent en sloot voor het eerst in de geschiedenis boven de 41.000 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5596 punten. De Nasdaq won 0,1 procent tot 18.018 punten. De techgraadmeter zakte een dag eerder 2,8 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds december 2022.