Enorme explosie in Den Haag, meerder woningen weggeslagen, slachtoffers onder puin

Aan de Tarwekamp in Den Haag woedt een zeer grote brand. Volgens de veiligheidsregio Haaglanden is grip 2 afgekondigd, wat betekent dat uit de wijde omtrek hulpdiensten ter plaatse gaan. Volgens regionale media heeft ook een explosie plaatsgevonden. De brandweer zoekt onder het puin naar slachtoffers. De woordvoerder kon nog niet zeggen hoeveel mensen nog worden vermist of hoeveel er zijn gered.

De brand brak rond 06.15 uur uit in de Haagse wijk Mariahoeve en werd binnen enkele minuten opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer meldt dat een deel van de portiekflat is ingestort na een explosie en dat er een grote brand is ontstaan. ,,Op dit moment zijn de hulpdiensten bezig met het redden en zoeken van mensen en het bestrijden van de brand”, zegt een woordvoerder.