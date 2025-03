EP ziet EU-top als doorslaggevend moment voor veiligheid

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement benadrukt daags voor de EU-top nogmaals hoe belangrijk de bijeenkomst van de EU-leiders is voor de veiligheid van Oekraïne en Europa. Meerdere fracties roepen de leiders op besluitvaardig en met één stem het overleg in te gaan.

"We kunnen ons geen zelfgenoegzaamheid of halve maatregelen permitteren. Het is tijd dat Europa zijn plaats als militair en politiek machtsblok inneemt", aldus Valérie Hayer van Renew Europe.

Het liberale Renew Europe ziet ook graag dat het Ruslandgezinde Hongarije het vetorecht wordt ontnomen. "Het kan niet zo zijn dat een lidstaat essentiële beslissingen kan blokkeren die effect hebben op het hele continent. Het is tijd om Hongarije het vetorecht af te nemen als het aankomt op defensie en veiligheid, waardoor de EU met één stem kan spreken", aldus de partij.

Actie

"We hebben minder gepraat en meer actie nodig", aldus de EVP, de grootste partij. Beide partijen benadrukken hoe Oekraïne en de veiligheid van Europa met elkaar vervlochten zijn. Ook moet de EU de trans-Atlantische relatie met de Verenigde Staten heroverwegen, nu het land de steun aan Oekraïne heeft gepauzeerd, aldus EVP.

Investeringen in veiligheid zullen de EU "wel gaan kosten", aldus EVP-fractievoorzitter Manfred Weber. Hij schaart zich achter het plan van commissievoorzitter Ursula von der Leyen, eveneens van de centrumrechtse EVP. Die presenteerde dinsdag een plan waarmee honderden miljarden extra beschikbaar kunnen komen voor lidstaten. Daarvoor mogen EU-landen echter niet hun schulden te hoog laten oplopen.