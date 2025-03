Schilder mikt op goud na serie stoten over 20 meter

APELDOORN (ANP) - Jessica Schilder straalt vertrouwen uit voor de EK indooratletiek in Apeldoorn. Met een serie stoten over de 20 meter heeft de kogelstootster uit Volendam zich opgeworpen als een van de favorieten voor het goud in Omnisport. Ze gaat de strijd aan met de Duitse olympisch kampioene Yemisi Ogunleye, de enige concurrente die deze winter ook de 20 meter heeft gepasseerd.

"Ik heb gewerkt aan de techniek en het stoten begint nu een beetje stabiel te worden. Constant over de 20 meter stoten geeft dan veel vertrouwen", zegt de tweevoudig Europees kampioene outdoor. "Ik denk wel dat ik weer wat volwassener ben geworden. Ik kan beter met de spanning omgaan en sta eigenlijk best relaxed te stoten."

Schilder mikt uiteraard op een medaille. "Het zal wel tussen mij en Ogunleye gaan. Zij heeft dit indoorseizoen zelfs iets verder gestoten dan ik, maar ik heb er veel zin in. Ik vind het lekker om in Omnisport te stoten. Het is dicht bij huis, dus familie en vrienden zullen er ook zijn."

Een medaille op de EK indoor heeft Schilder nog niet. Ze won wel brons op de WK indoor van Belgrado in 2022. Ze is na de EK indoor van plan ook mee te doen aan de WK indoor eind maart in het Chinese Nanjing. "Ik wil zoveel mogelijk ervaring opdoen en als nummer vier op de wereldranglijst van dit seizoen kan ik ook in China om de medailles meedoen."