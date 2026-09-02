ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Er was geen alternatief voor avondklok, blikt Ollongren terug

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 11:38
anp020926125 1
DEN HAAG (ANP) - Niemand wilde een avondklok instellen om de coronapandemie te bestrijden, maar door een gebrek aan alternatieven kwam die er toch. Dat zei toenmalig minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdagochtend bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Aanvankelijk verzette ze zich tegen de maatregel, maar gaandeweg raakte ze ervan overtuigd.
Vanaf de eerste lockdown duurde het een klein jaar voordat in januari 2021 een avondklok werd ingesteld. Tussen 21.00 en 04.30 uur moest iedereen binnenblijven, met uitzondering van mensen die een geldige reden hadden om naar buiten te gaan.
Ollongren vond een avondklok "gevoelsmatig zeer ingrijpend" en vond dat dit vermeden moest worden als het maar enigszins mogelijk was. Ze raakte toch overtuigd toen het Outbreak Management Team inschatte dat de verspreiding van het virus hierdoor met 8 tot 13 procent kon worden ingedamd. Andere maatregelen, zoals het beperken van het bezoek aan huis, hadden minder effect.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

zilvervisje-badkuip

Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

web_photo5c063f1db5fb6

Auto-reparaties worden krankzinnig duur: zelfs een kapotte voorruit is geen simpel klusje meer

ANP-565617934

De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

label-g-huis-illustratie

Zoveel meer betaal je dit stookseizoen in een label-G-woning dan in label A

Loading