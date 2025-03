Erdogan strijdlustig na aanhoudende protesten

ANKARA (ANP/RTR) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zich strijdlustig getoond na dagenlange massaprotesten tegen zijn regering. Hij sprak in het parlement over "provocaties" van de oppositie en zei dat zijn regering daar niet van onder de indruk is.

In Turkije ontstond grote onrust na de arrestatie van de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. De autoriteiten verwijten hem corruptie en steun aan terrorisme. Oppositiepartij CHP spreekt over een coup en heeft Imamoglu aangewezen als presidentskandidaat.

Aan de aanhoudende protesten tegen de arrestatie van het oppositiekopstuk doen tienduizenden Turken mee. De autoriteiten reageren met protestverboden en arrestaties. Ze hebben melding gemaakt van meer dan 1400 aanhoudingen in enkele dagen tijd.

De CHP heeft medestanders opgeroepen zaterdag mee te doen aan een megabetoging en pogingen de onrust te beteugelen zinloos genoemd. "Onze aantallen zullen niet afnemen door de detenties en arrestaties, we zullen groeien en groeien en groeien", voorspelde CHP-voorman Özgür Özel.