Oud-winnaar Abdi mist marathon Rotterdam door blessure

ROTTERDAM (ANP) - Bashir Abdi doet over ruim twee weken niet mee aan de marathon van Rotterdam. De tweevoudig winnaar uit België heeft zich met een blessure afgemeld, meldt de organisatie.

Abdi noteerde vier jaar geleden op de Coolsingel een parcoursrecord van 2.03.36. Dat is nog altijd de beste tijd bij de marathon van Rotterdam. De 32-jarige Keniaan Geoffrey Kamworor wil die tijd op 13 april graag verbeteren. Kamworor is tweevoudig winnaar van de marathon van New York en scherpte twee jaar geleden in Londen zijn persoonlijk record aan tot 2.04.23.

"De blessure van Abdi betreuren wij uiteraard, maar zoiets kan gebeuren in de topsport", reageert Wilbert Lek, directeur van de marathon van Rotterdam op de website van de organisatie. "Desondanks beschikken we nog steeds over een sterk deelnemersveld. Aan onze ambitie is niets veranderd. We rekenen op een spannende race en als de omstandigheden gunstig zijn verwachten we een toptijd van de winnaar."