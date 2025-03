Estland wil dat Europa steun voor Kyiv opvoert na wapenstop VS

TALLINN (ANP/AFP) - Estland vindt dat Europa met meer steun voor Oekraïne moet komen nu de VS hun militaire hulp hebben stilgelegd. "We roepen alle bondgenoten van Oekraïne op om hun hulp zo snel mogelijk op te voeren", staat in een verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna.

"Europa moet de militaire steun aan Oekraïne opvoeren om dat land in staat te stellen te blijven vechten voor een rechtvaardige en duurzame vrede", aldus de minister. "De Estse regering heeft al besloten om dit jaar haar steun met 25 procent te verhogen en ook 10.000 artilleriegranaten aan Oekraïne te leveren."

De minister oppert dat het mogelijk is om aanvullende steun te financieren door in beslag genomen Russische tegoeden in Europa te gebruiken. Dat zoiets juridisch onhaalbaar zou zijn is volgens Tsahkna onzin. "De enige veroorzaker van de oorlog moet druk voelen en het slachtoffer van de agressie moet krachtige steun krijgen, want dat is de enige manier om Rusland te dwingen zijn doelen op te geven en blijvende vrede in Oekraïne te bereiken."