Vattenfall overweegt warmtenetten te verkopen

SOLNA (ANP) - Het Zweedse energieconcern Vattenfall overweegt zijn warmtenetten te verkopen, waaronder die in Nederland. Het is een van de opties die het bedrijf verkent voor deze bedrijfsactiviteit. Voor warmtenetten zijn hoge uitgaven nodig en Vattenfall onderzoekt of dat geld beter besteed kan worden aan andere activiteiten.

Vattenfall houdt ook de toekomst van zijn warmtenetten in thuisland Zweden en het Verenigd Koninkrijk tegen het licht. Eerder verkocht het concern zijn warmtebedrijf in Berlijn aan de lokale deelstaatregering.

Warmtenetten, ook wel stadsverwarming genoemd, vervoeren warmte die vrijkomt bij processen in de industrie of de afvalverbranding voor de verwarming van huizen of bedrijfspanden. De kosten voor dit alternatief voor verwarming met aardgas zijn relatief hoog. Tegelijkertijd stoken klanten sinds de energiecrisis minder om hun rekening betaalbaar te houden. Vattenfall zei eerder dat dit voor grote financiële druk zorgt op zijn warmtenetten.