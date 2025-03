EU-buitenlandchef Kallas: hoop in Syrië hangt aan zijden draadje

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemt de recente gewelddadigheden in Syrië "zeer zorgwekkend. Het laat zien dat de hoop in Syrië echt aan een zijden draadje hangt", zei Kallas voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Ze wil meer actie om de situatie in Syrië te verbeteren. Maandag is de negende donorconferentie van de EU voor Syrië, de eerste na de val van dictator Bashar al-Assad.

Kallas vindt onder meer dat de EU moet praten over verdere verlichting van sancties. "Want als er hoop is voor mensen, dan is er ook minder chaos."

Ze vindt het positief dat de nieuwe interimregering van Syrië onafhankelijk onderzoek laat doen naar de geweldsgolf tegen alawieten langs de Syrische kust. Dat er een voorlopige nieuwe grondwet is, noemt Kallas een positieve ontwikkeling. Ze benadrukt daarbij dat alle groepen en vrouwen in Syrië gelijke rechten moeten hebben.