Schadekosten per autokraak vliegen omhoog, dit zijn de cijfers

De schade per diefstal van auto-onderdelen loopt steeds verder op. In een paar jaar tijd steeg het gemiddelde bedrag met bijna 50 procent. Daardoor stijgt het totale schadebedrag voor verzekeraars, ook al daalde het aantal claims binnen drie jaar van 13.000 naar 10.500. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), waar De Telegraaf over schrijft.

"In 2021 ging het gemiddeld om 2100 euro, vorig jaar al om 3000 euro. Daardoor is de totale schade nu 30 miljoen euro", zegt onderzoekster Anna Rennen.

Bepaalde BMW-modellen zijn vaak doelwit, mede door peperdure navigatiesystemen. De dieven gaan vaak professioneel te werk met duur gereedschap. Ook schroeven ze alles netjes los. Een woordvoerster van de gemeente Amsterdam laat bijvoorbeeld weten dat wekelijks meerdere diefstallen van auto-onderdelen plaatsvinden. "Vaak gaat het om BMW's, waarbij zowel exterieur als interieur wordt gestolen."

Bron: Mediawatch