EU-buitenlandchef Kallas wil op 6 maart besluit over defensieplan

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft er maandag bij de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op aangedrongen om volgende week 6 maart een besluit te nemen over haar plan voor extra militaire steun aan Oekraïne. Dan is er een ingelaste top met EU-regeringsleiders.

Het gaat om snelle en extra luchtverdedigingssystemen, raketten, drones, munitie en training van militairen. Kallas proefde maandag "brede steun" voor haar initiatief om verder te komen, zei ze op een persconferentie na afloop van de bijeenkomst met de ministers.

Concrete bedragen staan niet in haar voorstel zodat de regeringsleiders dat zelf kunnen invullen, zei Kallas. In haar plan staat dat alle lidstaten een deel van de kosten voor de extra militaire steun voor hun rekening nemen, op basis van hun bruto binnenlands product (bbp). In plaats van geld kunnen lidstaten ook extra materieel aan Oekraïne leveren of militairen trainen.

Signaal afgeven

Een aantal lidstaten wil de tijd nemen om het plan verder uit te bespreken en een besluit te nemen, hoorde ze. "Het probleem is dat we geen tijd hebben en daarom dring ik er echt op aan dat we op 6 maart beslissingen kunnen nemen", zei Kallas.

"Dat is ook belangrijk om hiermee het signaal af te geven dat we in staat zijn om dit te doen. Dus ik ben positief, optimistisch zou ik zeggen."

Nederland kan met het plan van Kallas leven. Er hoeft geen extra geld voor te worden vrijgemaakt, een deel van het geld dat Nederland al heeft toegezegd aan Oekraïne kan hiervoor worden gebruikt.