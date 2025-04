EU-buitenlandchef: VS beloofden respect voor rode lijnen Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten hebben beloofd Rusland geen concessies te doen die voor Oekraïne of de Europese Unie onacceptabel zijn, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Buitenlandminister Marco Rubio zou dat hebben verzekerd.

"Ja, hij heeft ons daarvan verzekeringen gegeven", zei Kallas op een vraag over de 'rode lijnen' van Oekraïne en Europa in vredesbesprekingen met Rusland. Rusland wil onder meer Oekraïne grotendeels ontwapenen en ontmantelen en de verdediging van Oost-Europa verzwakken. In Europa groeide de angst benadeeld te worden door toegevingen van de VS in hun rechtstreekse onderhandelingen met het Kremlin, waarbij Europa noch Oekraïne aanschuift.

"We hebben allebei benadrukt dat er niets gebeurt met Oekraïne zonder Oekraïne zelf", zei Kallas op de tweede dag van overleg met Rubio en de andere buitenlandministers van de NAVO-landen in Brussel. En dit alles gebeurt nu eenmaal in Europa, bracht ze in herinnering.