EU ernstig bezorgd over militaire actie Israël op Westoever

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie maakt zich "ernstig zorgen" over de militaire operatie van Israël in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen in vluchtelingenkampen in en rond Jenin en Tulkarm al tientallen Palestijnen om het leven en moesten ongeveer 40.000 mensen huis en haard verlaten, aldus een verklaring zaterdag.

De EU roept Israël op burgers te beschermen, de verwoesting van de infrastructuur te stoppen en ontheemden veilig te laten terugkeren naar hun huis. Ook hekelt ze het voortdurende geweld van extremistische kolonisten en het groeiende aantal controleposten op de Westoever waardoor Palestijnen steeds minder bewegingsvrijheid krijgen.

Israël begon veertig dagen geleden de operatie nadat een staakt-het-vuren in de Gazastrook was bereikt. Daarbij worden voor het eerst in meer dan twintig jaar ook tanks ingezet. Israël zegt een langdurige actie te zijn begonnen om gewapende militanten op de Westoever uit te schakelen.