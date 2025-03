Beune schaatst naar zilver achter Wiklund op 3000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune heeft bij de laatste wereldbeker in Heerenveen zilver veroverd op de 3000 meter. De 25-jarige wereldkampioene allround moest met 3.58,72 alleen de Noorse Ragne Wiklund voor zich dulden. Die won in 3.57,41. De Italiaanse Francesca Lollobrigida werd met 3.58,89 derde.

Beune was een dag eerder nog de beste op de 1500 meter. Ze was toen nipt sneller dan regerend wereldkampioene Miho Takagi. In Calgary won Beune eerder wel de 5000 meter, maar een zege op de 3000 meter in de wereldbeker pakte ze dit seizoen nog niet.

Wiklund greep met haar derde overwinning op de 3000 meter de eindzege in het klassement. De 24-jarige Noorse moest vorige week na haar zege in Polen nog met rugproblemen in een rolstoel van de baan worden gereden.

Merel Conijn werd met 4.01,66 vijfde, net voor land- en ploeggenote Marijke Groenewoud (4.01,93). Sanne in 't Hof werd met 4.05,71 elfde. Elisa Dul reed met 4.07,68 de veertiende tijd.