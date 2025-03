EU-ministers stemmen in met sancties tegen Rwanda

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met extra sancties tegen de Rwandese defensiemacht (RDF) en rebellen van M23. De RDF schendt de territoriale integriteit van Congo en houdt het "gewapende conflict, de instabiliteit en de onveiligheid in de regio in stand", zo staat in de officiële aankondiging van de EU-sancties die kort na het besluit van de ministers is gepubliceerd.

Het conflict in het oosten van Congo wordt verergerd door het offensief van de door de Rwandese defensiemacht gesteunde gewapende groep M23, zo staat ook in de publicatie. Inkomsten uit de illegale winning en handel van natuurlijke grondstoffen uit het oosten van Congo worden onder meer gebruikt om M23 te financieren.

Daarom zijn negen personen en een bedrijf toegevoegd aan de sanctielijst.

Op de vorige vergadering van de buitenlandministers werd geen overeenstemming bereikt over sancties.